В приложение «Парковки России» добавили новые функции

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Приложение «Парковки России» обновили, добавив в него новые функции. Об этом в пятницу, 25 марта, сообщила пресс-служба «Московского паркинга».

Уточняется, что данное приложение позволяет оплачивать городские парковки в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Помимо этого, в качестве новых функций в приложение добавили такие опции, как смена машины в абонементе на уличные парковки (в Москве); синхронизация с календарем смартфона сроков действия круглосуточных резидентных разрешений и абонементов на уличные парковки (в Москве); вход по изображению лица, отпечатку пальца, паролю или графическому ключу; проверка наличия машины в реестре инвалидов, говорится в релизе.

Фото: Пресс-служба «Московского паркинга»

Также стало известно, что продлить абонементы на парковки со шлагбаумом в столице можно до 26 марта. Абонемент на паркинг можно продлить на сайте parking.mos.ru.

Помимо этого, с начала 2022 года в столичном регионе открылись пять перехватывающих парковок. Для бесплатной стоянки на этих парковках с 05:30 до 02:00 нужно совершить не менее двух поездок на метро, МЦК или МЦД. При этом первая поездка должна быть от ближайшей к паркингу станции Московского метрополитена.