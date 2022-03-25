Путин предложил подумать о создании дирекции Большого и Мариинского театров

Фото: Администрация президента РФ / Сергей Гунеев

Президент России Владимир Путин предложил худруку Мариинского театра Валерию Гергиеву подумать о воссоздании общей дирекции Большого и Мариинского театров. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в пятницу, 25 марта.

— Это и понятно, и хорошо, что у нас есть такая возможность: сравнивать наши ведущие, лучшие, мирового класса коллективы. Тем не менее вы наверняка знаете, что в свое время у нас была дирекция императорских театров, которая позволяла заботиться о самых лучших коллективах соответствующим образом и развивать, если не в одном ключе, то оказывая им поддержку так, чтобы они наилучшим образом друг друга дополняли, — сказал глава государства.

Худрук ответил лидеру, что оба театра представляют одну из самых «могучих» музыкально-театральных традиций на земле. Он допустил, что, вероятно, приходит время подумать о координации усилий на фоне строительства новых театров в России.

Гергиев сообщил Путину, что трижды за последние 14 дней говорил с главой Минкульта Ольгой Любимовой. Темой их разговоров, уточнил он, стало обсуждение способов, как молодые таланты могли бы оперативнее попадать на «прославленные» сцены.

Об ответственности Большого и Мариинскиго театров, напомнил Гергиев, говорили даже в самые трудные годы. Так, в пример он привел беседу у занимавшего тогда пост премьер-министра Виктора Черномырдина на фоне событий на Северном Кавказе, отмечается на сайте Кремля.