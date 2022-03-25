Полицейские раскрыли дело о краже с банковской карты пенсионерки в Королеве

Банковская карта

Полицейскими в подмосковном Королеве раскрыта кража с банковской карты пенсионерки. Об этом в пятницу, 25 марта, Вечерней Москве сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, в местное отделение полиции поступило заявление от 80-летней женщине о краже с ее банковской карты более 480 тысяч рублей.

— В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлена и доставлена в отдел полиции 53-летняя местная жительница, — рассказала Петрова.

Выяснилось, что злоумышленница ранее являлась социальным работником. Находясь в квартире у пенсионерки, она украла ее банковскую карту. Впоследствии она оплачивала этой картой покупки в магазинах, а также снимала в банкоматах наличные.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фигурантка находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

18 марта стало известно о том, что злоумышленники украли с банковского счета московской пенсионерки более 850 тысяч рублей.