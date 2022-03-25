Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Полицейские раскрыли дело о краже с банковской карты пенсионерки в Королеве

Елена Самойлова

Происшествия
Полицейские раскрыли дело о краже с банковской карты пенсионерки в Королеве
Банковская карта

Полицейскими в подмосковном Королеве раскрыта кража с банковской карты пенсионерки. Об этом в пятницу, 25 марта, Вечерней Москве сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, в местное отделение полиции поступило заявление от 80-летней женщине о краже с ее банковской карты более 480 тысяч рублей.

— В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлена и доставлена в отдел полиции 53-летняя местная жительница, — рассказала Петрова.

Выяснилось, что злоумышленница ранее являлась социальным работником. Находясь в квартире у пенсионерки, она украла ее банковскую карту. Впоследствии она оплачивала этой картой покупки в магазинах, а также снимала в банкоматах наличные.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фигурантка находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

18 марта стало известно о том, что злоумышленники украли с банковского счета московской пенсионерки более 850 тысяч рублей.

Читайте также:
Пенсионеры Банковские карты Деньги
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Улыбка первой мать-и-мачехи

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О крестах человеческих

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Курица возомнила себя орлом

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Бобры любят чистые реки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

За кефир ответишь!

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Прирастем ли Востоком

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Создать русский фастфуд легко

Все мнения
О проекте