Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Преображенский районный суд Москвы отложил рассмотрение дела Абызова

Араз Салехов

Общество
Преображенский районный суд Москвы отложил рассмотрение дела Абызова
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В понедельник, 28 марта, в 12:00 Преображенский районный суд Москвы продолжит исследование доказательств по новому делу в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова и других фигурантов дела. Об этом в пятницу, 25 марта, сообщили в Telegram-канале «Московские суды общей юрисдикции».

Преображенский районный суд города Москвы 25 марта 2022 года отложил предварительное слушание по уголовному делу, говорится в сообщении.

В четверг, 10 марта, стало известно, что уголовное дело бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова передано из Гагаринского в Преображенский суд.

Стоит напомнить, что Михаила Абызова обвиняют в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, а также в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, Абызов с соучастниками с апреля 2011 года по ноябрь 2014-го похитил у нескольких компаний четыре миллиарда рублей, а затем вывел полученные средства за рубеж. Всем фигурантам уголовного дела грозит до 20 лет лишения свободы.

Читайте также:
Михаил Абызов Москва Суды
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Улыбка первой мать-и-мачехи

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О крестах человеческих

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Курица возомнила себя орлом

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Бобры любят чистые реки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

За кефир ответишь!

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Прирастем ли Востоком

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Создать русский фастфуд легко

Все мнения
О проекте