Преображенский районный суд Москвы отложил рассмотрение дела Абызова

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В понедельник, 28 марта, в 12:00 Преображенский районный суд Москвы продолжит исследование доказательств по новому делу в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова и других фигурантов дела. Об этом в пятницу, 25 марта, сообщили в Telegram-канале «Московские суды общей юрисдикции».

Преображенский районный суд города Москвы 25 марта 2022 года отложил предварительное слушание по уголовному делу, говорится в сообщении.

В четверг, 10 марта, стало известно, что уголовное дело бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова передано из Гагаринского в Преображенский суд.

Стоит напомнить, что Михаила Абызова обвиняют в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, а также в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, Абызов с соучастниками с апреля 2011 года по ноябрь 2014-го похитил у нескольких компаний четыре миллиарда рублей, а затем вывел полученные средства за рубеж. Всем фигурантам уголовного дела грозит до 20 лет лишения свободы.