Tiffany приостановила покупку бриллиантов и алмазов из России

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Компания Tiffany&Co отказалась от закупок добытых в России алмазов и бриллиантов. Об этом сообщили в пресс-службе организации в пятницу, 25 марта.

— Tiffany приостановила поставки всех необработанных алмазов из России, а также бриллиантов российского происхождения, независимо от того, где они огранены и отполированы, — говорится в сообщении.

При этом поставщики Tiffany более не смогут покупать от ее имени необработанные камни из России. Запрет распространяется на алмазы, добытые в стране с 21 марта.

Компания не уточнила, будут ли российские алмазы по-прежнему продаваться в магазинах. Неясно и то, сможет ли Tiffany приобретать ранее добытые алмазы, которые находились в процессе огранки или полировки, отмечает РБК.

11 марта президент США Джо Байден объявил о запрете на ввоз из России алмазов, водки и морепродуктов. Это, считает глава государства, лишит Россию экспортных доходов на сумму более миллиарда долларов.

При этом он добавил, что Вашингтон сохраняет за собой право вводить дополнительные запреты на импорт по мере необходимости. Байден ввел и запрет на экспорт предметов роскоши в Россию.

Среди них названы элитные часы, роскошные автомобили, дорогая одежда, ювелирные изделия и другие товары. Стоимость экспорта данных товаров составляет почти 550 миллионов долларов в год.