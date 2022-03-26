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«Регрессный иск»: автоэксперт объяснил, почему опасно ездить без диагностической карты

Георгий Соланович

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Регрессный иск»: автоэксперт объяснил, почему опасно ездить без диагностической карты
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Отсутствие диагностической карты у владельца машины может обернуться для него штрафом и дополнительными проблемами при ДТП. Об этом в пятницу, 25 марта, «Вечерней Москве» рассказал заместитель главного редактора издательского дома «За рулем» Никита Гудков.

По его словам, штраф в размере 2000 рублей за отсутствие диагностической карты был введен 1 марта. Примечательно, что он может взиматься как сотрудниками ГИБДД, так и с камер.

Кроме того, специалист отметил, что отсутствие диагностической карты может обернуться плачевными последствиями для владельца машины при попадании в ДТП.

— Теоретически, в такой ситуации при ДТП страховая компания может подать регрессный иск. Но, чтобы доказать, что техническая неисправность явилась причиной ДТП, нужно проводить сложную и дорогую автотехническую экспертизу. Чаще всего, особенно при бытовых авариях, страховые компании с этим не заморачиваются, но право такое у них есть, — пояснил Гудков.

В беседе с «ВМ» он также подчеркнул, что при серьезном ДТП страховая компания может просто отказать в выплате компенсации.

Многие мировые автопроизводители заявили о временной приостановке поставок машин и комплектующих в Россию. На фоне этого автолюбители могут столкнуться с трудностями при выборе машины, которая подойдет для поездок по городу и будет проста в обслуживании. На какой модели остановить свой выбор, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал заместитель главного редактора проекта Motor1 Юрий Урюков.

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