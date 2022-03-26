Барабанщик группы Foo Fighters Тейлор Хокинс скончался в возрасте 50 лет

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Барабанщик американской группы Foo Fighters Тейлор Хокинс скончался во время своего тура по Южной Америке на 51-м году жизни. Об этом в пятницу, 25 марта, сообщили представители группы.

— Семья Foo Fighters опустошена трагической и безвременной кончиной нашего любимого Тейлора Хокинса, — говорится в заявлении.

Причины смерти музыканта пока не уточнялись.

В ближайшее время группа должна была выступить на фестивале в Колумбии.

Хокинс родился 17 февраля 1972 года в американском штате Техас. Членом всемирно известной группы он стал в 1997 году.

В прошлом, 2021 году группа попала в Зал славы рок-н-ролла.

Сам музыкант неоднократно заявлял, что на его творчество повлияли группы Queen, U2, а также Джим Гордон и Нил Пирт, передает ТАСС.