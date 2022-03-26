Боррель предостерег от появления союза России и Китая

Союз России и Китая способен привести к невероятному дисбалансу в мире. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в субботу, 26 марта.

— Если мы толкнем Россию к Китаю, то таким образом можем создать глобальный Юго-Восток и Северо-Запад, что может привести к невероятному дисбалансу, — сказал чиновник.

Запад нуждается в большем соблюдении права на международной арене, приводит слова Борреля РИА Новости.

11 марта китаист Леонид Ковачич заявил «ВМ», что позиция Китая по поводу операции России на Украине все еще не выработана. С одной стороны, Поднебесная поддерживает и даже усиливает тесные политические связи с Россией. С другой стороны, у КНР есть собственные экономические интересы на Украине. Страна развивает сотрудничество с Киевом, как и в целом с ЕС, в сфере экономики, отметил эксперт.

И в условиях усиливающейся конфронтации с США руководство Китая постарается сохранить остатки положительного имиджа хотя бы в Европе. Ковачич считает, что в данный момент азиатский гигант находится в режиме ожидания, по возможности занимая нейтральную позицию.