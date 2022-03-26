Неизвестные открыли стрельбу из травматики в центре Москвы

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Малая Грузинская улица, 12 Карта всех событий

Неизвестные устроили ночью 25 марта стрельбу в центре столицы. Об этом «ВМ» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве в субботу, 26 марта.

— 25 марта в 03:30 в полицию поступило сообщение о том, что в районе дома 12 на улице Малая Грузинская были слышны хлопки, похожие на стрельбу. Прибывшие на место сотрудники полиции нарушителей не обнаружили, — говорится в сообщении.

Правоохранители нашли на месте инцидента гильзы, предположительно, от травматического пистолета. В результате инцидента никто не пострадал.

МВД объявило о проведении проверки по данному факту. Полицейские разыскивают злоумышленников, чтобы задержать их.

25 марта сотрудники ФСБ России вместе со столичными полицейскими задержали подозреваемого в незаконном хранении оружия. Представители ведомства отметили, что при взаимодействии с УФСБ России по Москве оперативники по районам Силино и Старое Крюково задержали местного жителя.

Мужчину подозревали в незаконном хранении огнестрельного оружия. У него обнаружили пистолет, а также три магазина и 121 патрон.