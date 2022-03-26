Неизвестные открыли стрельбу из травматики в центре Москвы
Неизвестные устроили ночью 25 марта стрельбу в центре столицы. Об этом «ВМ» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве в субботу, 26 марта.
— 25 марта в 03:30 в полицию поступило сообщение о том, что в районе дома 12 на улице Малая Грузинская были слышны хлопки, похожие на стрельбу. Прибывшие на место сотрудники полиции нарушителей не обнаружили, — говорится в сообщении.
Правоохранители нашли на месте инцидента гильзы, предположительно, от травматического пистолета. В результате инцидента никто не пострадал.
МВД объявило о проведении проверки по данному факту. Полицейские разыскивают злоумышленников, чтобы задержать их.
25 марта сотрудники ФСБ России вместе со столичными полицейскими задержали подозреваемого в незаконном хранении оружия. Представители ведомства отметили, что при взаимодействии с УФСБ России по Москве оперативники по районам Силино и Старое Крюково задержали местного жителя.
Мужчину подозревали в незаконном хранении огнестрельного оружия. У него обнаружили пистолет, а также три магазина и 121 патрон.