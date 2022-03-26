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Песков отреагировал на оскорбления Байдена в адрес Путина

Иван Юминов

В мире
Песков отреагировал на оскорбления Байдена в адрес Путина
Фото: Администрация президента РФ

Личные оскорбления президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина сужают окно возможностей для двусторонних отношений. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в субботу, 26 марта.

— Все-таки государственный лидер должен сохранять трезвость. И, конечно, каждый раз подобные личные оскорбления сужают окно возможностей для наших двусторонних отношений при нынешней администрации, — сказал чиновник.

При этом он выразил удивление, что обвинения в адрес Путина звучат из уст Байдена, который призывал бомбить Югославию. Именно американский лидер требовал убивать людей, заключил Песков.

Слова Байдена прозвучали в ходе его визита в пункт приема беженцев с Украины на национальном стадионе Варшавы. Там глава государства побеседовал с беженцами, а также с помогающими им волонтерами, отмечает ТАСС.

18 марта Песков заявил, что слова Байдена в адрес Путина являются личным оскорблением. По его словам, в Кремле не планируют резко оценивать заявления Байдена, так как глава Штатов просто является «раздражительным и забывчивым» человеком.

Недавно Песков также выразил мнение, что слова Байдена о Путине недопустимы и непростительны. До этого американский журналист задала вопрос президенту Штатов о том, считает ли он российского лидера «военным преступником». Сначала Байден ответил отрицательно, однако затем изменил свой ответ на положительный.

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