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Скончалась трехкратная олимпийская чемпионка по фехтованию Александра Забелина

Полина Долганова

Общество
Скончалась трехкратная олимпийская чемпионка по фехтованию Александра Забелина
Фото: РИА Новости / Борис Елин

Трехкратная победительница Олимпийских игр по фехтованию Александра Забелина скончалась на 86-м году жизни. Об этом в воскресенье, 27 марта, сообщили в пресс-службе общества «Динамо».

— Руководство и сотрудники общества «Динамо», динамовские спортсмены, тренеры и ветераны выражают глубочайшие соболезнования родным и близким Александры Ивановны, — говорится в сообщении.

Спортсменка родилась в Москве 11 марта 1937 года. Свою карьеру в детстве она начала как гимнастка, однако позже получила травму и была вынуждена отказаться от тренировок. В какой-то момент друг позвал Забелину в кружок по фехтованию. Именно там будущий заслуженный мастер спорта Советского Союза начала свой путь к трем олимпийским медалям по фехтованию.

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