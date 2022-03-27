Мантуров: Перестройка логистических цепочек займет 3–6 месяцев

Фото: Пресс-служба Госдумы

Перестройка логистических цепочек в РФ займет от трех до шести месяцев. Срок зависит от конкретной отрасли. Об этом в воскресенье, 27 марта, в эфире телеканала «Россия 1» сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

— Логистика вся перестроится. Нам нужно три, максимум шесть месяцев в разных отраслях, направлениях, чтобы перестроить наши каналы поставок, сбыта на те страны, которые готовы, приобретают у нас и поставляют нам продукцию, — сказал министр.

22 марта Мантуров заявил, что некоторые зарубежные автопроизводители уйдут с российского рынка. По его словам, ведомство пока находится в диалоге со всеми автопроизводителями и иностранными брендами. По его словам, пока есть четкое понимание того, кто останется на рынке и сохранит здесь полную мощность, а с кем, наоборот, придется попрощаться. Мантуров выразил надежду, что к концу марта Минпромторг сможет прийти к «какому-то общему знаменателю». Данная ситуация относится ко всем предприятиям, которые находятся в застое.