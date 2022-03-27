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Власти Чехии заявили о заморозке имущества российских бизнесменов

Александр Афонин

В мире
Власти Чехии заявили о заморозке имущества российских бизнесменов
Фото: Pixabay

Власти Чехии заморозили в республике имущество российских предпринимателей, основываясь на санкционных списках в отношении России. Замороженная сумма составила миллионы евро. Об этом заявил, выступая в воскресенье на чешском телевидении, премьер-министр Чехии Петр Фиала.

— Мы играем одну из ведущих ролей в Европе в деле введения санкций. Мы заморозили имущество российских олигархов на сотни миллионов крон, — цитирует политика ТАСС.

Отмечается, что национализация заблокированного российского имущества не рассматривается. Данный вопрос, по словам Фиалы, не обсуждается. Такой подход противоречит демократическим принципам.

Премьер добавил, что в связи с возникшей ситуацией с антироссийскими санкциями, правительство будет инициировать внесение изменений в законодательство Чехии. Планируется обеспечение фирм, связанных с внесенными в санкционные списки. Они должны продолжать работать, а их сотрудники оставаться трудоустроенными.

21 марта стало известно, что Европа начала работу над пятым пакетом санкций в отношении России и рассматривает возможность ввести нефтяное эмбарго в отношении Москвы.

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