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Собянин: Более 220 московских учреждений присоединились к программе «Пушкинская карта»

Александр Афонин

Общество
Собянин: Более 220 московских учреждений присоединились к программе «Пушкинская карта»
Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Более 220 столичных учреждений культуры присоединились к программе «Пушкинская карта». Об этом в воскресенье, 27 марта, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

— К культурной программе «Пушкинская карта» присоединились больше 220 московских учреждений. Среди них театры, библиотеки, музеи, концертные площадки и другие учреждения культуры, — написал он.

Собянин добавил, что московские школьники и студенты за полгода воспользовались «Пушкинской картой» более 96 тысяч раз.

«Пушкинская карта» — это совместный проект Минкультуры, Министерства цифрового развития и «Почта Банка». Он помогает молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, выставки и разные другие культурные мероприятия по всей стране за счет федерального бюджета. Проект был запущен 1 сентября 2021 года. С 1 января 2022 года номинал составил пять тысяч рублей. Карта действует по всей страны, а оформить ее можно через личный кабинет на портале госуслуг.

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