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Весенний фестиваль цветов откроется в «Аптекарском огороде» 9 апреля

Александр Афонин

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Весенний фестиваль цветов откроется в «Аптекарском огороде» 9 апреля
Фото: Василя Махиянова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Ботанический сад Московского государственного университета Карта всех событий

С 9 апреля по 5 июня в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» пройдет XXI Весенний фестиваль цветов. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в воскресенье, 27 марта.

— В течение этого времени гости сада смогут поочередно увидеть: рекордное количество тюльпанов — более 100 тысяч, необозримые ковры первоцветов с медовым ароматом, нарциссы, сакуры, магнолии, сирень и многие другие цветущие растения, — говорится в сообщении.

К началу фестиваля «Аптекарский огород» украсят ковры первоцветов, характерные для средней полосы России, но ставшие редкими в окрестностях Москвы — хохлатки, пушкинии, хионодоксы и ветреницы.

К концу апреля первоцветы сменят сакуры, яблони, груши, сливы, абрикосы, черешни, миндаль, рябчики, черёмуха. В «Аптекарском огороде» расцветут три вида сакуры: вишня Саржента, вишня ниппонская и вишня пильчатая. Кроме того, в саду растет самая настоящая сакура из Японии — вишня мелкопильчатая сорта тисима, привезенная прямо со склонов горы Фудзияма.

В конце мая раскроют бутоны редкие древовидны пионы, цветки которого достигают 20 сантиметров и имеют самую разнообразную окраску: от жемчужного до темно-пурпурного оттенков. С каждым годом в саду появляется все больше сортов этих растений.

Перед майскими праздниками в Зеркальный канал выпустят карпов кои, а в водоем у Восточного входа в сад — красноухих черепах, зимовавших в исторической Субтропической оранжерее. В начале июня утки огари приведут своих птенцов к водоемам сада.

23 февраля в «Аптекарском огороде» началась выставка тюльпанов «Репетиция весны». В рамках фестиваля представлено множество сортов цветов: некоторые тюльпаны пахнут карамелью, а другие — фруктами. А для любителей экзотики открылась выставка живых гигантских пауков и жуков.

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