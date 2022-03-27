Выставка «Театр в годы войны» открылась в Музее Победы

Фото: Музей Победы

В Музее Победы открылась выставка «Театр в годы войны». Об этом в воскресенье, 27 марта, сообщили в пресс-службе музея.

— С самого начала Великой Отечественной войны было очевидно, что искусство жизненно необходимо для укрепления морального духа, стойкости и единства народа. Именно поэтому советский театр с началом войны не прекратил свою работу и во многом перестроил свою деятельность в соответствии с новыми условиями, — отметила куратор выставки, специалист экспозиционно-выставочного отдела Музея Победы Анна Королева.

Выставка расскажет о роли театра в годы войны и вкладе актеров в Победу. Гости выставки смогут увидеть редкие фотографии военного времени, театральный реквизит и личные вещи актеров, которые продолжали свою творческую деятельность.

В экспозиции представят около 30 подлинных раритетов. Посетители увидят пуанты и кастаньеты солистки Большого театра Галины Петровой, предметы актерского гардероба Лидии Колесниковой и Зинаиды Габриэлянц, артисток Ленинградского театра музкомедии и вещи других актеров.

Перед гостями предстанут фотографии выступлений на фронте и в тылу, программки и билеты военных лет, личные документы актеров. Материалы на тач-панелях расскажут о деятельности шефских бригад, сборе средств на постройку военной техники и многое другое.

26 марта Музей Победы посетила группа школьников из Донбасса. Ребята побывали на концерте, прошедшем в рамках фестиваля «Журавли Победы» и посмотрели диорамный комплекс и экспозиции в рамках обзорной экскурсии.