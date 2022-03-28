Автоэксперт объяснил, как вести себя при появлении мошенников на дороге

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Мошенники, занимающиеся автоподставами, по-разному пытаются «разводить» на деньги других участников движения. Как бы они это ни делали, самое главное — сохранять уверенность и сразу вызывать ГИБДД. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал заместитель главного редактора проекта Motor1 Юрий Урюков.

— Таких историй полно. Бывают ситуации, когда в пробке или на светофоре на человека откатываются и начинают требовать деньги — якобы жертва сама виновата в случившемся. Или на парковке торгового центра кто-то мимо пробегает, быстро ударяет по машине и пытается водителю доказать, что он задел человека. В любом случае преступники всегда воздействуют на психику, — рассказал эксперт.

По его словам, до введения ОСАГО в России была распространена схема, при которой злоумышленники резко перестраивались и тормозили перед автомобилем жертвы. Сейчас такие случаи встречаются гораздо реже, отметил собеседник «ВМ».

Смущает мошенников и вероятность наличия у жертвы видеорегистратора, объяснил Урюков.

— При таких резких маневрах высок риск нарваться на водителя, у которого есть видеорегистратор. Чтобы убедиться, что за рулем находится неопытная девушка, нужно следить за человеком, это тоже не очень рентабельно для мошенников. Проще находить жертву на месте: на крупной парковке у торгового центра или аэропорта, где у человека точно не будет времени на разборки, — уверен автоэксперт.

Как заметил специалист, видеорегистратор — надежный инструмент, который поможет в спорных ситуациях. Он может пригодиться не только при общении с правоохранительными органами, но и в суде, подчеркнул Урюков.

Эксперт отметил, что при появлении на дороге мошенников важно сохранять спокойствие.

— Самое главное правило: когда ты движешься в своей полосе и не совершаешь маневров, ты прав. При попытке перестроения может сложиться так, что даже не по версии автоподставщиков, а по ПДД, водитель окажется виновным. Все держится вокруг того, чтобы вывести человека из психологического равновесия, так что здесь главное — не паниковать, сохранять допустимую правилами скорость и не реагировать на провокации, — объяснил специалист.

Урюков обратил внимание, что, если инцидент уже произошел, не нужно вступать в переговоры или пытаться доказать свою правоту. Самым правильным действием будет вызов ГИБДД. Нередко мошенники, видя уверенность жертвы, просто уезжают, заключил эксперт.