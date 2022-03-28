В Лос-Анджелесе началась церемония вручения кинопремии «Оскар»

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В воскресенье, 28 марта, в Лос-Анджелесе началась 94-я церемония вручения кинопремии «Оскар». Трансляцию ведет телекомпания ABC.

Планируется, что церемония продлится около трех часов и огласит лауреатов премии в 15 из 23 категорий. Отмечается, что организаторы в этом году решили сократить время проведения мероприятия и вручили статуэтки в нескольких номинациях еще до начала мероприятия. Так, например, за «Лучший анимационный короткометражный фильм» уже получила статуэтку картина испанца Альберто Мьельго «Стеклоочиститель».

Эксперты считают, что борьба за «Оскар» в главной номинации «Лучший фильм» развернется между картинами «Власть пса» Джейн Кэмпион и «CODA: ребенок глухих родителей» Шан Хейдер. Конкуренцию им составят фильмы «Король Ричард» Рейнальдо Маркуса Грина, «Дюна» Дени Вильнева, «Лакричная пицца» Пола Томаса Андерсона, «Вестсайдская история» Стивена Спилберга, «Сядь за руль моей машины» японского режиссера Рюсукэ Хамагути, «Не смотрите наверх» Адама Маккея, «Аллея кошмаров» Гильермо дель Торо и «Белфаст» Кеннета Браны.

В прошлом году организаторы кинопремии в целях соблюдения социальной дистанции были вынуждены были провести церемонию сразу в нескольких местах, задействовав в том числе железнодорожный вокзал Лос-Анджелеса.