Мультфильм «Боксбалет» российского аниматора не получил «Оскар»

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Мультфильм «Боксбалет» российского аниматора Антона Дьякова не завоевал статуэтку на кинопремии «Оскар» в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм». Лучшим в этой номинации признали Стеклоочиститель» испанского режиссера Альберто Мьельго.

Трансляцию кинопремии ведет телекомпания ABC.

Анимационная картина «Боксбалет» повествует об истории любви балерины Ольги и боксера Евгения на фоне различных исторических событий в стране.

«Боксбалет» получил премию «Икар» и стал лучшим в категории анимационных короткометражек на фестивале «Короче»

Эксперты считают, что борьба за «Оскар» в главной номинации «Лучший фильм» развернется между картинами «Власть пса» Джейн Кэмпион и «CODA: ребенок глухих родителей» Шан Хейдер. Конкуренцию им составят фильмы «Король Ричард» Рейнальдо Маркуса Грина, «Дюна» Дени Вильнева, «Лакричная пицца» Пола Томаса Андерсона, «Вестсайдская история» Стивена Спилберга, «Сядь за руль моей машины» японского режиссера Рюсукэ Хамагути, «Не смотрите наверх» Адама Маккея, «Аллея кошмаров» Гильермо дель Торо и «Белфаст» Кеннета Браны.