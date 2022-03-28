Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Мультфильм «Боксбалет» российского аниматора не получил «Оскар»

Виктория Храменкова

Общество
Мультфильм «Боксбалет» российского аниматора не получил «Оскар»
Фото: depositphotos

Мультфильм «Боксбалет» российского аниматора Антона Дьякова не завоевал статуэтку на кинопремии «Оскар» в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм». Лучшим в этой номинации признали Стеклоочиститель» испанского режиссера Альберто Мьельго.

Трансляцию кинопремии ведет телекомпания ABC.

Анимационная картина «Боксбалет» повествует об истории любви балерины Ольги и боксера Евгения на фоне различных исторических событий в стране.

«Боксбалет» получил премию «Икар» и стал лучшим в категории анимационных короткометражек на фестивале «Короче»

Эксперты считают, что борьба за «Оскар» в главной номинации «Лучший фильм» развернется между картинами «Власть пса» Джейн Кэмпион и «CODA: ребенок глухих родителей» Шан Хейдер. Конкуренцию им составят фильмы «Король Ричард» Рейнальдо Маркуса Грина, «Дюна» Дени Вильнева, «Лакричная пицца» Пола Томаса Андерсона, «Вестсайдская история» Стивена Спилберга, «Сядь за руль моей машины» японского режиссера Рюсукэ Хамагути, «Не смотрите наверх» Адама Маккея, «Аллея кошмаров» Гильермо дель Торо и «Белфаст» Кеннета Браны.

Читайте также:
Премия «Оскар» Россия Кинопремии
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Улыбка первой мать-и-мачехи

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О крестах человеческих

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Курица возомнила себя орлом

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Бобры любят чистые реки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

За кефир ответишь!

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Прирастем ли Востоком

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Создать русский фастфуд легко

Все мнения
О проекте