Уилл Смит ударил Криса Рока на премии «Оскар»

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Актер Уилл Смит ударил по лицу актера и комика Криса Рока за неудачную шутку во время церемонии вручения кинопремии «Оскар».

Трансляцию кинопремии ведет телекомпания ABC.

Во время того, как Рок объявлял претендентов в категории «Лучший документальный фильм», он пошутил «об удивительной, очень короткой прическе» Джады Пинкетт-Смит — жены Уилла Смита.

После этого Смит встал со своего места, поднялся на сцену и ударил Рока по лицу. Затем — произнес еще несколько слов в адрес Рока, но в этот момент звук на трансляции отключили.

Известно, что жена Уилла Смита страдает от алопеции — аутоимунного заболевания, которое приводит к выпадению волос.

Эксперты считают, что борьба за «Оскар» в главной номинации «Лучший фильм» развернется между картинами «Власть пса» Джейн Кэмпион и «CODA: ребенок глухих родителей» Шан Хейдер. Конкуренцию им составят фильмы «Король Ричард» Рейнальдо Маркуса Грина, «Дюна» Дени Вильнева, «Лакричная пицца» Пола Томаса Андерсона, «Вестсайдская история» Стивена Спилберга, «Сядь за руль моей машины» японского режиссера Рюсукэ Хамагути, «Не смотрите наверх» Адама Маккея, «Аллея кошмаров» Гильермо дель Торо и «Белфаст» Кеннета Браны.