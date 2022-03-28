Фильм «CODA: Ребенок глухих родителей» получил «Оскар» в главной номинации

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Кинокартина режиссера Шана Хейдера «CODA: Ребенок глухих родителей» удостоилась премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм».

Фильм рассказывает историю о девочке, которая является единственным слышащим представителем своей семьи. Она устраивается петь в школьный хор, а после получает предложение поступить в музыкальную школу, что становится для нее сложным выбором между семьей и своей мечтой.

Большинство ролей в картине сыграли глухонемые актеры. Роль отца героини исполнил Трой Коцур, ранее получивший «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана.

Хейдер, в свою очередь, получил награду в номинации «Лучший адаптированный сценарий» к своей ленте. «CODA: Ребенок глухих родителей» — ремейк французской киноленты «Семейство Белье» 2014 года, передает ТАСС.

Также в борьбе за «Оскар» в номинации «Лучший фильм» участвовали картины «Власть пса» Джейн Кэмпион, «Король Ричард» Рейнальдо Маркуса Грина, «Дюна» Дени Вильнева, «Лакричная пицца» Пола Томаса Андерсона, «Вестсайдская история» Стивена Спилберга, «Сядь за руль моей машины» японского режиссера Рюсукэ Хамагути, «Не смотрите наверх» Адама Маккея, «Аллея кошмаров» Гильермо дель Торо и «Белфаст» Кеннета Браны.