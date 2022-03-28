Мавзолею Кизмера в Москве присвоили статус объекта культурного наследия

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Введенское кладбище Карта всех событий

Мавзолею-часовне коменданта Севастополя и Москвы генерал-лейтенанта Ивана Кизмера присвоили статус объекта культурного наследия регионального значения. Об этом в понедельник, 25 марта, сообщил глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Теперь памятник архитектуры будет находиться под охраной государства. Таким образом, данное сооружение сносу не подлежит, а может быть только отреставрировано под контролем ведомства.

Емельянов напомнил, что мавзолей на Введенском кладбище был построен в середине XIX века в память о выдающемся военном, участнике Отечественной войны 1812 года и Крымской войны, первом коменданте Севастополя Кизмере.

— Отмечу, что в мавзолее сохранился декор, в том числе мраморный барельеф с портретом Кизмера. Мавзолей, безусловно, имеет значительную мемориальную и архитектурную ценность как памятник истории и культуры. Он уже включен в план работ по реставрации, они запланированы на 2022 год, — цитирует Емельянова официальный сайт мэра Москвы.

18 марта сообщалось, что в 2022 году специалисты займутся восстановлением исторического облика интерьеров собора Рождества Пресвятой Богородицы. Здание на улице Рождественке было построено в XVI веке в традиционном московском стиле.