Мавзолею Кизмера в Москве присвоили статус объекта культурного наследия
Мавзолею-часовне коменданта Севастополя и Москвы генерал-лейтенанта Ивана Кизмера присвоили статус объекта культурного наследия регионального значения. Об этом в понедельник, 25 марта, сообщил глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
Теперь памятник архитектуры будет находиться под охраной государства. Таким образом, данное сооружение сносу не подлежит, а может быть только отреставрировано под контролем ведомства.
Емельянов напомнил, что мавзолей на Введенском кладбище был построен в середине XIX века в память о выдающемся военном, участнике Отечественной войны 1812 года и Крымской войны, первом коменданте Севастополя Кизмере.
— Отмечу, что в мавзолее сохранился декор, в том числе мраморный барельеф с портретом Кизмера. Мавзолей, безусловно, имеет значительную мемориальную и архитектурную ценность как памятник истории и культуры. Он уже включен в план работ по реставрации, они запланированы на 2022 год, — цитирует Емельянова официальный сайт мэра Москвы.
18 марта сообщалось, что в 2022 году специалисты займутся восстановлением исторического облика интерьеров собора Рождества Пресвятой Богородицы. Здание на улице Рождественке было построено в XVI веке в традиционном московском стиле.