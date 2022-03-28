Арендаторы и собственники земли в Москве смогут отсрочить платежи на семь миллиардов рублей

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Арендаторы и собственники земли в столице смогут отсрочить платежи на общую сумму в семь миллиардов рублей. Об этом в понедельник, 28 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Теперь арендаторы городской земли, предоставленной для строительства без проведения торгов, могут отсрочить платежи по рассрочке за второй квартал 2022 года на полгода. Помимо этого, собственники земельных участков, меняющие вид разрешенного использования, имеют право обратиться за отсрочкой платежа по рассрочке за второй квартал.

— В общей сложности арендаторы могут рассчитывать на перенос арендных платежей на сумму 5,6 миллиарда рублей, а собственники земли, изменившие вид ее разрешенного использования, потенциально могут воспользоваться отсрочкой платежа на сумму 1,4 миллиарда рублей, — цитирует Ефимова официальный сайт мэра Москвы.

21 марта Ефимов рассказал о появлении новых мер поддержки девелоперов, которые позволят снизить финансовую нагрузку при строительстве важных проектов. По его словам, власти на этот год снизили ставку за пользование рассрочкой по платежам за первый год аренды земли до 9,5 процента для новых договоров под строительство.