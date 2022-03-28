Астролог подготовила прогноз для всех знаков зодиака на апрель

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Астролог Анастасия Широкова рассказала, чего ждать представителям всех знаков зодиака в апреле, который обещает стать самым противоречивым месяцем 2022 года.

Овнам, рожденным в марте, грозит удар, когда их честность и компетентность будут поставлены под сомнение. Однако в конфликте на их стороне найдется немало помощников. Апрельским Овнам придется отстаивать свою свободу и независимость.

Рожденных в апреле Тельцов ждет сложный период, когда они пройдут проверку на прочность. В это время не стоит заниматься тем, что срывается или получается плохо. Майским представителям этого знака нужно не растрачивать энергию по пустякам. Во второй половине месяца их могут ждать успехи в материальной сфере.

Рожденным в мае Близнецам стоит избегать конфликтов на любовно-материальном фронте. Большая вероятность получить удар в спину от тайных недоброжелателей. Им стоит держать при себе планы, рабочие документы и кошелек. Июньским Близнецам нужно опасаться пропаганды и не верить заманчивым предложениям в различных кредитно-финансовых программах.

Раков, рожденным в июне, ждут озарения мистического характера. Они могут стать жертвой секты или финансовой пирамиды. Важно не забывать о том, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Июльские представители знака рискуют испортить отношения с близкими людьми. Им нужно разобраться с внутренними установками и ценностями.

Июльские Львы будут напряжены из-за того, что не смогут получить свободу в важной сфере. Однако эта свобода может разрушить что-то действительно ценное в жизни. Рожденных в августе Львов ждет продолжение истории с судьбоносными проверками и приключениями. Им следует просто пройти этот путь.

Августовских Дев ждет спокойная первая половина месяца. Во второй же возникнет неоднозначная ситуация в личной жизни. Важно уберечь существующие отношения и быть готовым к разочарованию от новой встречи. Девы, рожденные в сентябре, продолжат купаться в страстях, а в отдельных сферах жизни — даже войнах. Апофеоз битвы придется на конец месяца, однако они смогут выстоять.

Сентябрьские Весы окажутся в атмосфере мучительного ожидания. Им не стоит действовать открыто и напористо. Со скрытыми обстоятельствами можно сражаться только таким же оружием — тайно. Октябрьские Весы столкнуться в энергетическим спадом. Им стоит затаиться и набраться ресурсов.

Октябрьские Скорпионы рискуют быть втянутыми в чужие конфликты. Лучше отказаться от участия в чужих войнах, чтобы не столкнуться с тяжелыми последствиями. Рожденных в ноябре Скорпионов накроют трудовые будни. В начале месяца не исключены рабочие конфликты и разногласия. Важно продолжить гнуть свою линию, чтобы получить заслуженные лавры и бонусы.

Ноябрьские Стрельцы могут заключить крупный контракт. Представителей этого знака, рожденных в декабре, ждет успешное начало месяца. Однако им не стоит терять бдительность, так как далее они выяснят, что прежние ошибки нарушили какой-то важный процесс.

Упорство декабрьских Козерогов может сыграть с ними злую шутку. Стоить проявить гибкость и помнить, что нельзя сломать мягкое. Январским Козерогам будет сопутствовать удача, но им нельзя забывать о бережливости.

Рожденным в январе Водолеям стоит опасаться потерь и непреодолимых препятствий в делах. Нужно вспомнить об отдыхе в конце месяца. Февральских представителей этого знака ждут серьезные перемены в работе.

Апрель будет полон радостей для февральских Рыб. Они поймут, что можно быть счастливым даже имея что-то малое. Для представителей этого знака, рожденных в марте, время удачно для повышения своего авторитета и реализации планов. Есть шанс повести за собой других, пишет Пятый канал.

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