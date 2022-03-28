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Дочь Серова объяснила, почему музыкант не заводит новых отношений

Анастасия Колоскова

Общество
Дочь Серова объяснила, почему музыкант не заводит новых отношений
Фото: Официальный сайт Александра Серова

Эстрадный певец Александр Серов после болезненного расставания с бывшей женой Еленой Стебеневой не планирует налаживать личную жизнь. Об этом заявила его дочь Мишель.

— Я не наблюдала никакой женщины в нашем доме. Он говорил, что женился один раз и вот это единственное будет… — призналась девушка в эфире телеканала НТВ.

Она отметила, что ее 71-летний отец не хочет видеть в своем доме бывшую жену, из-за чего та не может навещать своего внука Макара, который родился около месяца назад.

— У него свои обиды, вопросы. Мне кажется, всегда эта история будет длиться — ничего не могу сделать. Никакие разговоры не помогут, — резюмировала Мишель.

При этом она рассказала, что певец с удовольствием уделяет время внуку, хоть пока и боится брать малыша на руки.

Серов женился на гимнастке Стебеновой в 1991 году. Пара прожила вместе почти 20 лет.

За это время у них родилась дочь Мишель. Однако в 2010 году их союз распался, а бывшие возлюбленные на долгое время стали врагами. Гимнастка даже обвинила супруга в избиении.

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