Эндокринолог назвала напитки для снижения сахара в крови

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Врач-эндокринолог, диетолог Ольга Павлова назвала напитки, которые способны снизить уровень сахара в крови.

Одна из главных ошибок людей с диабетом, считает доктор, — это покупка напитков с сахарозаменителями. Многие из них способны повышать уровень сахара в крови, предупредила она.

— В соке содержится фруктоза из трех–пяти, а то и десяти яблок. В напитке нет клетчатки, поэтому он резко повышает сахар в крови, — объяснила врач в новом выпуске на своем YouTube-канале.

К безопасным сахарозаменителям относятся стевия и эритритол. При этом употреблять сладкие напитки можно только во время еды. Между приемами пищи можно пить только несладкий зеленый чай, воду и кофе без добавок.

— При хорошей переносимости кофеин стимулирует скорость обмена веществ и снижает сахар крови. Исследования в США показали, что употребление вареного кофе и зеленого чая снижают риски развития диабета и его прогрессию, — объяснила врач.

Но есть и обратная сторона медали — непереносимость кофе. У некоторых пациентов может повышаться пульс, давление и даже уровень сахара. В качестве альтернативы можно употреблять цикорий.

Лучшим напитком, по словам эндокринолога, считается чистая вода. Суточная потребность организма в жидкости рассчитывается из количества 30–40 миллилитров на килограмм веса, заключила Павлова.