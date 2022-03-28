Офисное здание реконструировали на территории комплекса «Большевик»

Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Ленинградский проспект, 15с10 Карта всех событий

На территории делового комплекса «Большевик» в районе Беговой были завершены работы, связанные с реконструкцией офисного здания, площадь которого превышает 19 тысяч квадратных метров. Об этом в понедельник, 28 марта, сообщил председатель Комитета государственного строительного надзора Москвы Игорь Войстратенко.

— На севере Москвы завершилась реконструкция офисного здания в деловом комплексе «Большевик» на территории бывшей кондитерской фабрики. По результатам итоговой проверки выдано заключение о соответствии объекта требованиям проектной документации. В работе документы для оформления разрешения на ввод в эксплуатацию, — рассказал он.

Уточняется, что пятиэтажное здание с подвальным этажом находится по адресу Ленинградский проспект, дом 15, строение 10. При этом офисные помещения, как уточняется, оснастят необходимыми инженерными коммуникациями. Арендаторам будут предоставлять помещения со свободной планировкой, отмечается на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

18 марта сообщалось, что в 2022 году специалисты займутся восстановлением исторического облика интерьеров собора Рождества Пресвятой Богородицы. Здание на улице Рождественке было построено в XVI веке в традиционном московском стиле.