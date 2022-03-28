Подозреваемый в убийстве, совершенном в 2013 году, задержан в Раменском

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Россия, Московская область, Жуковский, Нижегородская улица Карта всех событий

В Раменском городском округе задержан подозреваемый в убийстве, совершенном восемь лет назад. Об этом в понедельник, 28 марта, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По словам представителя ведомства, инцидент произошел в ноябре 2013 года. Тело мужчины с ножевыми ранениями груди было обнаружено на улице Нижегородской в городе Жуковском. В ведомстве признаются, что оперативно установить подробности произошедшего и подозреваемого не удалось, поэтому расследование этого дела долго не продвигалось.

— В рамках работы по преступлениям прошлых лет зональным криминалистом среди изученных уголовных дел данной категории было установлено, что по уголовному делу об убийстве мужчины на первоначальном этапе проведены не все следственные действия и на причастность не проверен ряд лиц, — пояснила представитель ведомства.

Таким образом, следователи и криминалисты установили, что отпечатки пальцев на ноже принадлежат одному из свидетелей. Позже мужчина написал явку с повинной. Он сознался, что 11 ноября 2013 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения в ходе драки ударил потерпевшего ножом в грудь. От полученного ранения мужчина скончался на месте.

— В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательств, — резюмировала Врадий.

17 марта задержан обвиняемый в организации убийства, совершенного в 2004 году на севере Москвы.