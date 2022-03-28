Врач перечислила причины появления алопеции

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Главный врач ГКБ имени Виноградова и Родильного дома № 4, заслуженный врач России Ольга Шарапова рассказала, что такое алопеция и какими симптомами сопровождается заболевание.

— Алопеция — это частичное или полное выпадение волос на голове, лице, руках и других участках тела, — отметила она в комментарии «МИР 24».

Причины алопеции могут быть разными. Среди них длительный стресс, анемия, нарушение сна, аутоиммунные заболевания, дерматиты, дефицит железа в организме, облучение и химиотерапия при онкологических заболеваниях. При данном заболевании волосы начинают выпадать постепенно. Облысение может возникать очагами.

Лечение подобного заболевания начинают с устранения причин. Затем возможно замедлить или полностью предотвратить процесс потери волос.

Накануне во время церемонии «Оскар-2022» актер Уилл Смит дал пощечину комику Крису Року за то, что тот позволил себе шутку в отношении жены Смита Джады. Шутка касалась короткой стрижки женщины, которую та вынуждена носить из-за болезни — алопеции, передает «Царьград».

До этого врач Ольга Тамразова назвала процент женщин, жалующихся на выпадение волос после COVID-19.