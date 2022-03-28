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Минэнерго Украины: Киев откажется получать оплату за транзит газа в рублях

Евгений Белоусов

Экономика
Минэнерго Украины: Киев откажется получать оплату за транзит газа в рублях
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Украина откажется получать оплату за транзит газа в рублях, если Россия поставит подобное условие. Об этом заявил Украинский министр энергетики Герман Галущенко в понедельник, 28 марта.

— Сначала нужно, чтобы европейцы (страны ЕС — прим. ВМ) платили рублями. Оно все связано. Невозможно рассчитываться здесь рублями, а здесь получать евро и доллары, — уточнил министр.

По его словам, если ЕС не согласится платить за российский газ рублями, то сами россияне должны просто отказаться от поставок газа в Европу. Евросоюз сам еще не готов к такому сценарию, подчеркнул Галушенко.

— Но уже все говорят, что нужно максимально диверсифицировать поставки. На это нужно время, — цитирует министра РИА Новости.

«ВМ» узнала у ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, как именно оплата газа в рублях отразится на западных государствах. Специалист отметил, что решение о переходе на расчет в рублях не направлено на изменение формулы ценообразования.

Он подчеркнул, что Россия не пытается диктовать цены европейцам. Мера, озвученная Путиным, важна прежде всего с символической точки зрения, заключил Юшков.

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