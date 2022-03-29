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СМИ: Агрегаторов такси могут обязать передавать данные ФСБ

Виктория Храменкова

Общество
СМИ: Агрегаторов такси могут обязать передавать данные ФСБ
Фото: Pexels

Во вторник, 29 марта, стало известно, что Минтрансом России был разработан законопроект, который обязует агрегаторов такси передавать данные ФСБ. Об этом пишет РБК.

Уточняется, что речь идет о данных, которые «используются для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси».

— Помимо ФСБ службы заказа легкового такси должны будут передавать сведения о перевозках, в том числе о местоположении такси и водителе, в Региональную навигационно-информационную систему, — следует из опубликованного сообщения.

Если данный законопроект будет принят, то агрегаторы или таксопарки будут обязаны предоставить автоматизированный удаленный доступ к своим информационным системам и данным ФСБ.

В понедельник, 28 марта, «Вечерней Москве» источник сообщил, что мужчине заплатили за ложное сообщение о готовящемся взрыве. Кроме того, «заказчики» шантажировали его неким компроматом. Утром 28 марта сотрудники ФСБ задержали гражданина РФ, который подал ложное заявление о теракте в одном из кафе Коломны.

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