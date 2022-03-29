СМИ: Агрегаторов такси могут обязать передавать данные ФСБ
Во вторник, 29 марта, стало известно, что Минтрансом России был разработан законопроект, который обязует агрегаторов такси передавать данные ФСБ. Об этом пишет РБК.
Уточняется, что речь идет о данных, которые «используются для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси».
— Помимо ФСБ службы заказа легкового такси должны будут передавать сведения о перевозках, в том числе о местоположении такси и водителе, в Региональную навигационно-информационную систему, — следует из опубликованного сообщения.
Если данный законопроект будет принят, то агрегаторы или таксопарки будут обязаны предоставить автоматизированный удаленный доступ к своим информационным системам и данным ФСБ.
В понедельник, 28 марта, «Вечерней Москве» источник сообщил, что мужчине заплатили за ложное сообщение о готовящемся взрыве. Кроме того, «заказчики» шантажировали его неким компроматом. Утром 28 марта сотрудники ФСБ задержали гражданина РФ, который подал ложное заявление о теракте в одном из кафе Коломны.