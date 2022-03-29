Иммунолог рассказал, когда объявят о завершении пандемии коронавируса

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, что коронавирусная инфекция временно отступила, однако пока что рано говорить о полной победе над ней.

Считается, что в теплое время года распространение вирусных инфекций всегда идет на спад. Именно поэтому не стоит судить об окончании пандемии на основании этих данных.

— Только по относительно благополучному, с точки зрения вирусных инфекций, летнему периоду невозможно судить о дальнейшей динамике, — добавил Крючков, передает радио Sputnik.

Иммунолог предположил, что полностью понять то, закончилась ли пандемия COVID-19, можно будет лишь через год.

— Но даже когда коронавирус станет сезонной инфекцией, то могут быть сезоны его обострения. Он может иногда на сезон или на два вновь приобрести эпидемический характер, как это иногда происходит с гриппом, — заключил специалист.

Накануне стало известно, что впервые с начала марта в мире наблюдается уменьшение случаев заражения коронавирусной инфекцией. Так, на этой неделе было выявлено 10,9 миллиона случаев — на 15 процентов меньше, чем за предыдущую неделю.