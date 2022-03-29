Гинцбург посоветовал ревакцинироваться, пока в мире наблюдается рост заражений COVID-19

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Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург призвал россиян ревакцинироваться против коронавируса на фоне возобновившегося роста заболеваемости COVID-19 в других странах.

— Вы же видите, что сегодня происходит в других странах с заболеваемостью, в том числе в Китае и Европе. Единственное, нельзя спрогнозировать, когда это может дойти до нас— через неделю, месяц или три месяца, — считает ученый.

Помимо этого, он предположил, что если в России вновь показатели заболеваемости поползут вверх, то нагрузка на стационары может быть высокой. Это может произойти, даже если учитывать тот факт, что на сегодняшний день в большинстве случаев болезнь протекает в легкой форме, пишет ТАСС.

Ранее в беседе с «Вечерней Москвой» врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов сообщил, что «омикрон» станет последним штаммом коронавирусной инфекции.

Врач-терапевт Алексей Водовозов рассказал, что иммунитет пожилых людей, а также пациентов с иммунодефицитом и онкологией не всегда реагирует на прививку от коронавируса. Таким людям необходимо проверять антитела и проходить ревакцинацию.