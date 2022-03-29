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Пять нежилых помещений сдадут в аренду в Москве по льготной ставке

Георгий Соланович

Город
Пять нежилых помещений сдадут в аренду в Москве по льготной ставке
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

В Москве на торги по аренде на льготных условиях выставили пять нежилых помещений для малого и среднего бизнеса. Об этом во вторник, 29 марта, сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

— Москва предлагает помещения для представителей малого и среднего предпринимательства во всех районах города. В настоящее время заявочная кампания идет по пяти объектам в четырех округах столицы: по двум помещениям на юге, и по одному — на северо-востоке, юго-западе города и в Зеленограде. Все объекты сдаются сроком на десять лет, — сказал руководитель ведомства.

Самое большое помещение площадью 351,7 квадратного метра находится в районе Орехово-Борисово Южное. При этом самое маленькое — площадью 13,3 квадратного метра — располагается в Ярославском районе.

Заявку на участие в аукционе можно подать до 13 мая, сами торги пройдут 20 мая в 10:00. С 2021 года в торгах помимо представителей малого и среднего бизнеса могут участвовать самозанятые, передает официальный сайт мэра Москвы.

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