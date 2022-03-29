Австралия ввела санкции против 39 россиян по «делу Магнитского»

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Австралия ввела санкции и запретила въезд 39 гражданам России, якобы связанным с «делом Магнитского». Об этом заявила австралийский министр иностранных дел Марис Пейн.

— В первом транше правительство почтит Магнитского и всех, кто защищает верховенство закона, адресными санкциями и запретом на въезд против 14 россиян, ответственных за серьезную коррупцию, которую он раскрыл, а также 25 исполнителей и сообщников в вопросе жестокого обращения с ним и его смерти, — сообщила глава ведомства.

Уточняется, что в рамках санкций счета указанных россиян также будут заморожены.

Данный пакет санкций является первым в списке аналогичных ограничительных мер, которые планирует ввести Австралия, передает РИА Новости.

Дело Сергея Магнитского

24 ноября 2008 года был задержан по обвинению в соучастии в уклонении от уплаты налогов управляющий партнер аудиторской компании Firestone Duncan и аудитор фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский.

26 ноября решением Тверского суда Москвы он был арестован. В октябре ему и Уильяму Браудеру следствие предъявило обвинение в уклонении от уплаты налогов на сумму более 522 миллионов рублей.

Магнитский умер 16 ноября 2009 года в отделении интенсивной терапии больницы СИЗО «Матросская Тишина» после 11 месяцев содержания под стражей в СИЗО «Бутырка».

США в ответ на смерть Магнитского приняли в 2012 году закон, вводящий санкции против лиц, предположительно причастных к этому. Россия ответила на «акт Магнитского» законом «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ», получившим неофициальное название «закон Димы Яковлева».