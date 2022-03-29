Более 230 машино-мест выставят на торги в паркинге на Рублевском шоссе

Фото: Pixabay

Рублевское шоссе, дом 70, сооружение 8 Карта всех событий

Москва с апреля по июнь 2022 года выставит на открытые онлайн-торги 231 машино-место в отдельном подземном паркинге. Об этом во вторник, 29 марта, сообщил министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман.

— Сейчас на аукцион выставляется сразу 231 лот — все машино-места расположены в многоуровневом подземном паркинге по адресу: Рублевское шоссе, дом 70, сооружение 8. Площадь объектов варьируется от 11,4 до 24,5 квадратного метра, а стартовые цены — от 1,17 до 1,65 миллиона рублей, — сказал представитель мэрии.

Примечательно, что часть лотов доступна для просмотра в 3D-формате. Рядом с парковкой находятся жилой комплекс 2017 года строительства, торговый центр и парк развлечений, передает официальный сайт мэра Москвы.

С начала 2022 года в столичном регионе открылись пять перехватывающих парковок. Для бесплатной стоянки на этих парковках с 05:30 до 02:00 нужно совершить не менее двух поездок на метро, МЦК или МЦД. При этом первая поездка должна быть от ближайшей к паркингу станции Московского метрополитена.