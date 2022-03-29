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Представитель Эрдогана: Абрамович прибыл в Турцию как переговорщик

Александр Афонин

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Представитель Эрдогана: Абрамович прибыл в Турцию как переговорщик
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Бизнесмен Роман Абрамович прибыл в Стамбул как переговорщик от российской стороны. Об этом заявил официальный представитель президента Турции Реджепа Эрдогана Ибрагим Калын во вторник, 29 марта, в интервью телеканалу CNN.

— Абрамович прибыл в Турцию в составе команды переговорщиков. Хотя позвольте мне перефразировать. Он приехал как некто, кто был назначен президентом Путиным в качестве переговорщика, — цитирует дипломата ТАСС.

Калын отметил, что бизнесмен, как и многие предприниматели, находится в санкционных списках, поэтому он мог въехать в Турцию только как переговорщик.

15 марта стало известно, что Евросоюз расширил санкционные списки, включив ряд российских бизнесменов. Под ограничения попали Роман Абрамович, Герман Хан и Сулейман Керимов. Брюссель внес в черный список руководителя РСПП Александра Шохина и главу Рособоронэкспорта Александра Михеева. Всего в санкционный список попали 15 человек и 9 предприятий.

24 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Абрамович принимал участие в переговорах с Украиной на их начальном этапе.

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