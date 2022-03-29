Предприятия Москвы произвели около миллиона тонн колбасных изделий за три года

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

За три года работы 27 мясоперерабатывающих предприятий в столице произвели около одного миллиона тонн колбасной продукции. Об этом во вторник, 29 марта, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Объем отгрузки товаров собственного производства за этот же период составил порядка 318 миллиардов рублей. Только за последний год было выпущено свыше 307 тонн этой продукции. В 2021 году объем производства мясного сектора вырос на 19,5 процента, — уточнил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Развивать производство продукции и наращивать ее объемы московским предприятиям помогают меры экономической поддержки. Например, компании, производящие товары из мяса, получают льготы и займы от города, а некоторые из них имеют статус промышленного комплекса.

Глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский добавил, что один из получателей льгот — производитель колбасных изделий «Дымов» — в 2016 году приобрел статус промышленного комплекса, а в начале 2022 года был удостоен льготного займа в размере 200 миллионов рублей. На данный момент для производственных предприятий города доступны 20 мер поддержки, передает официальный сайт мэра Москвы.