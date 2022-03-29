Чемпионат радиоуправляемых автомобилей прошел на ВДНХ

Фото: Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы

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Гонки радиоуправляемых автомобилей «Первый элемент: Москва» прошли в 55-м павильоне ВДНХ. Об этом во вторник, 29 марта, сообщили в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

В чемпионате приняли участие 25 команд: учащиеся школ, колледжей, детских технопарков и ДОСААФ ЦАО. До участия в соревнованиях допускались подростки в возрасте от 14 до 18 лет. Им предстояло изучить работу водородного топливного элемента, сконструировать радиоуправляемый автомобиль и отработать навыки его вождения на специальной трассе.

— В этом году многие из команд, которые участвовали и в прошлогоднем чемпионате, изменили свой состав — их пришлось покинуть участникам, достигшим 18-летия. Однако ребята не отказываются от своего увлечения: так, двое участников команды «Мосгормаша» и один из команды Absolute Racing теперь являются наставниками по подготовке своих более младших единомышленников к московскому чемпионату, — рассказала заместить главы департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Олеся Беленькая.

Первое место в гонках заняла команда «Мосгормаш 1» с результатом 1236 кругов, второе — «Инженеры будущего 2» с 934 кругами, третье — команда «Поли47» с 793 кругами.