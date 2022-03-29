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Жителей Петербурга просят продолжать носить маски в общественных местах

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Жителей Петербурга просят продолжать носить маски в общественных местах
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В администрации Санкт-Петербурга считают, что в городе по-прежнему необходим масочный режим, несмотря на то, что его отменили во многих регионах РФ. Власти города отмечают, что жители должны использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах.

Это будет способствовать дальнейшему снижению заболеваемости, передает издание «Невские новости». При этом эпидемическая ситуация в городе постепенно улучшается.

Число новых случаев заражения стабильно сокращается с начала марта. Но пока Петербург продолжает возглавлять рейтинг по числу заразившихся коронавирусной инфекцией.

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Накануне в Северной столице зафиксировали еще 998 случаев заражения COVID-19. Госпитализация понадобилась 58 заболевшим, при этом кончались 19 больных с подтвержденной коронавирусной инфекцией, передает Nation news.

21 марта врач-кардиолог Игорь Гончаров заявил, что новые штаммы COVID-19 часто дают осложнение на сердце, несмотря на легкость течения болезни. Название «стелс» добавилось к новому штамму «омикрон», так как его стало сложнее обнаружить, классические методы ПЦР-диагностики не выполняют эту задачу.

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