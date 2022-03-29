Собянин: За 11 лет в Москве отреставрировано почти 1800 памятников архитектуры

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил действующие разрешения на реставрацию архитектурных памятников. Об этом во вторник, 29 марта, сообщили в пресс-службе главы города и правительства столицы.

— В 2021 году город продолжил реализацию крупнейшей в мире программы реставрации и возрождения памятников архитектуры и других объектов культурного наследия, — напомнил глава города.

Он уточнил, что в общей сложности работы велись на 620 объектах. К настоящему моменту на 249 из них реставрация подошла к концу.

За последние 11 лет в Москве отреставрировали свыше 120 монументов и около 480 архитектурных надгробий. В 2022-м специалисты продолжат реставрировать 73 надгробия, а также восстановят часовню-усыпальницу в Донском монастыре и одно надгробие на Введенском кладбище, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что специалисты восстановят исторический облик интерьеров собора Рождества Пресвятой Богородицы. Разрешение на проведение работ выдал Департамент культурного наследия Москвы.