Собянин рассказал о мерах поддержки сферы общественного питания столицы

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых мерах поддержки сферы общественного питания в столице в условиях санкций. Об этом он сообщил во вторник, 29 марта, на встрече с руководителями предприятий общепита.

— Вопросы, которые вы ставите, все непростые, сложные, они касаются не отдельных ресторанчиков и кафе, а огромной отрасли, которая складывается из тех же ресторанов. Это реально большая отрасль в Москве — 18 тысяч предприятий, четверть миллиона работающих в ней, — цитирует официальный портал мэра Москвы.

Собянин отметил, что продолжают работать все льготы по кредитованию и другие меры поддержки малых и средних предприятий. Предприятия общественного питания могут воспользоваться городскими и федеральными мерами поддержки, среди которых освобождение компаний от уплаты НДС, программа льготного кредитования, гранты на открытие новых точек, отсрочка по оплате арендных платежей и так далее.

— Для крупных предприятий общепита несколько другие проблемы. Они не входят в малый и средний бизнес, не пользуются льготами по НДС, и такое промежуточное звено составляют, но, тем не менее, это серьезные системные предприятия, и нам, конечно, надо подумать, как их поддержать, — добавил Собянин.

Ранее в этот день Сергей Собянин утвердил программу льготного кредитования строительных инвестпроектов. Для этого власти столицы выделили 10 миллиардов рублей.