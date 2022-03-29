Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Собянин рассказал о мерах поддержки сферы общественного питания столицы

Александр Афонин

Город
Собянин рассказал о мерах поддержки сферы общественного питания столицы

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых мерах поддержки сферы общественного питания в столице в условиях санкций. Об этом он сообщил во вторник, 29 марта, на встрече с руководителями предприятий общепита.

— Вопросы, которые вы ставите, все непростые, сложные, они касаются не отдельных ресторанчиков и кафе, а огромной отрасли, которая складывается из тех же ресторанов. Это реально большая отрасль в Москве — 18 тысяч предприятий, четверть миллиона работающих в ней, — цитирует официальный портал мэра Москвы.

Собянин отметил, что продолжают работать все льготы по кредитованию и другие меры поддержки малых и средних предприятий. Предприятия общественного питания могут воспользоваться городскими и федеральными мерами поддержки, среди которых освобождение компаний от уплаты НДС, программа льготного кредитования, гранты на открытие новых точек, отсрочка по оплате арендных платежей и так далее.

— Для крупных предприятий общепита несколько другие проблемы. Они не входят в малый и средний бизнес, не пользуются льготами по НДС, и такое промежуточное звено составляют, но, тем не менее, это серьезные системные предприятия, и нам, конечно, надо подумать, как их поддержать, — добавил Собянин.

Ранее в этот день Сергей Собянин утвердил программу льготного кредитования строительных инвестпроектов. Для этого власти столицы выделили 10 миллиардов рублей.

Читайте также:
Общепит Москва Сергей Собянин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лучшие традиции нашей литературы не прервутся

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сломаю уши. Недорого

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Изменчивый символ эпохи

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Украинцы им уже надоели

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Улыбка первой мать-и-мачехи

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Курица возомнила себя орлом

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Бобры любят чистые реки

Все мнения
О проекте