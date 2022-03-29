Собянин утвердил программу льготного кредитования строительных инвестпроектов

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Мэр Москвы Сергей Собянин выделил десять миллиардов рублей на льготное кредитование инвестиционных проектов по строительству. Об этом во вторник, 29 марта, сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы.

— Правительство Москвы предоставит десять миллиардов рублей Московскому фонду поддержки промышленности и предпринимательства. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин, — говорится в сообщении.

Благодаря программе льготного кредитования инвесторы смогут закончить ранее начатые проекты, что позволит сохранить деловую активность и рабочие места в строительной отрасли в условиях санкций, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в столице упрощается порядок изменения городских контрактов в сфере строительства. В частности, отменяются ограничения по сроку и числу вероятных изменений условий контракта. До этого допускалось лишь одно изменение до 30 апреля 2022 года.

Также власти разрешили изменять контракты, которые были заключены до 1 января 2022 года. Кроме того, на протяжении текущего года разрешается вносить изменения в контракты сроком менее 12 месяцев.