Собянин упростил порядок изменения городских контрактов в сфере строительства

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В столице упрощается порядок изменения городских контрактов в сфере строительства. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

В частности, документ отменяет ограничения по сроку и числу вероятных изменений условий контракта. До этого допускалось лишь одно изменение до 30 апреля 2022 года.

Также власти разрешили изменять контракты, которые были заключены до 1 января 2022 года. Кроме того, на протяжении текущего года разрешается вносить изменения в контракты сроком менее 12 месяцев.

В формулы расчета новой стоимости контракта внесены изменения, в соответствии с которыми резерв средств на непредвиденные расходы не подлежит индексации. Нововведения позволят подрядчикам адаптироваться к увеличению цены строительных материалов и продолжить реализацию важных городских проектов.

Решение городских властей упростить правила изменения условий госконтрактов входит в пакет мер по стабилизации столичной экономики в условиях санкционного давления, передает официальный сайт мэра Москвы.

26 марта Собянин объявил о ряде новых программ поддержки столичного бизнеса в условиях санкционных мер. Так, например, в столице приняли программу льготного кредитования для предприятий МСП.

Кредиты по ставке 15 процентов на пополнение оборотных средств могут получить компании, которые работают в любой экономической отрасли. Срок субсидирования составит один год, а максимальный размер кредита — 50 миллионов рублей.