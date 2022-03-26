Названы меры поддержки бизнеса, которые были приняты в Москве за неделю

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Недавно мэр Москвы Сергей Собянин объявил о ряде новых программ поддержки столичного бизнеса в условиях санкционных мер.

На сайте главы города напомнили, как именно Москва будет поддерживать своих предпринимателей.

Так, например, в столице приняли программу льготного кредитования для предприятий МСП. Кредиты по ставке 15 процентов на пополнение оборотных средств могут получить компании, которые работают в любой экономической отрасли. Срок субсидирования составит один год, а максимальный размер кредита — 50 миллионов рублей.

Также в Москве предусмотрена программа льготного кредитования на инвестиционные цели. В данном случае максимальный размер кредита составит до 300 миллионов рублей, а ставка для заемщика — 5,5 процента для среднего бизнеса и 7 процентов — для малого.

Кроме того, власти предусмотрели программу льготного факторинга, которая предназначена для компаний, создающих продукцию на условиях отсрочки платежа.

В столице также можно получить грант на создание импортозамещающих производств. Максимальный размер составит 100 миллионов рублей.

Также 23 марта в городе открыли прием заявок на получение гранта на создание сети быстрого питания. Принять участие в конкурсе смогут предприниматели, открывшие свои точки с 16 марта текущего года.

В свою очередь инновационно-образовательный комплекс «Техноград» на ВДНХ создал горячую линию для тех, кто хочет адаптироваться на рынке труда. Получить поддержку можно по номеру +7 (495) 033-00-13, подытожили на портале мэра.

До этого стало известно, что арендаторы нежилых объектов, собственником которых выступает Москва, смогут получить отсрочку по платежам до 31 декабря 2022 года за второй квартал текущего года. Об этом в четверг, 24 марта, сообщил заместитель мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.