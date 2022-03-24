Москва предоставит отсрочку по платежам арендаторам недвижимости до 31 декабря 2022 года

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Арендаторы нежилых объектов, собственником которых выступает Москва, смогут получить отсрочку по платежам до 31 декабря 2022 года за второй квартал текущего года. Об этом в четверг, 24 марта, сообщил заместитель мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, данная мера коснется более пяти тысяч предприятий и организаций.

— В настоящее время 5,3 тысячи предприятий и организаций арендуют у города объекты нежилого фонда общей площадью 1,18 миллиона квадратных метров. Общий объем арендной отсрочки составит около 2,13 миллиарда рублей, — пояснил Ефимов.

Сэкономленные средства предприятия смогут потратить на зарплаты сотрудникам или покупку продукции и необходимого оборудования.

Для получения отсрочки арендатор должен подать обращение на портале mos.ru, при этом указав номер договора аренды или адрес объекта. Министр правительства Москвы, глава Департамента городского имущества Максим Гаман подчеркнул, что при получении отсрочки по платежам аренды компании, в том числе, имеют право на оплату суммы без начисления пеней, передает официальный сайт мэра Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин 23 марта объявил о реализации комплекса мер по поддержке малого и среднего бизнеса (МСП). Также в городе запустят программу льготного кредитования на инвестиционные цели.