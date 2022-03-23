Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о реализации комплекса мер по поддержке малого и среднего бизнеса (МСП). Также в городе запустят программу льготного кредитования на инвестиционные цели. Об этом глава города рассказал в ходе встречи с руководителями столичных компаний в среду, 23 марта.

Мэр уточнил, что основной составляющей современной экономики стоит считать именно малые и средние предприятия. Он отметил, что жители города ежедневно пользуются их услугами. Собянин добавил, что сейчас в городе появляются новые возможности.

— Это и торговля, и общепит, и услуги, и строительные предприятия, производственные предприятия, ИT-компании, креативный бизнес, огромное количество инновационных компаний, которые создают технологические заделы будущего нашего города и нашей страны. Сегодня с малым и средним бизнесом Москвы работают уже 4 млн человек, это еще, конечно, и социальная задача — сохранить рабочие места, — цитирует Собянина агентство городских новостей «Москва».

Мэр уточнил, что правительство Москвы уже начало реализацию программ поддержки предпринимательства, крупнейшими из которых станут программы льготного кредитования и грантовой поддержки.

Ранее в этот же день глава города провел селекторное совещание рабочей группы Государственного совета РФ по вопросам экономической поддержки общества и противодействия распространению коронавирусной инфекции совместно с первым заместителем председателя правительства РФ Андреем Белоусовым.

Кроме того, 23 марта Собянин подписал указ о выделении гранта на развитие производства свежих салатов и других зеленых культур в размере 350 миллионов рублей.Средства получит компания «РусЭко», которая владеет единственным промышленным агрокомплексом в пределах МКАД.