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Собянин и Белоусов обсудили вопросы экономической стабильности регионов РФ

Георгий Соланович

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Собянин и Белоусов обсудили вопросы экономической стабильности регионов РФ
Фото: roscongress / Евгений Реутов

Мэр Москвы Сергей Собянин и первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов провели селекторное совещание рабочей группы Государственного совета РФ по вопросам экономической поддержки общества и противодействия распространению коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе главы города и правительства столицы.

— В среду, 23 марта 2022 года, мэр Москвы Сергей Собянин и первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Андрей Белоусов провели селекторное совещание рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по экономическим вопросам и противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что на встрече обсуждались вопросы повышения устойчивости экономики субъектов РФ, а также реализация дополнительных мер поддержки обществу в рамках антироссийских санкций, передает агентство городских новостей «Москва».

21 марта мэр города Сергей Собянин рассказал, что в Москве в ближайшие дни планируют запустить программы льготного кредитования предприятий пищевой и фармацевтической промышленности. Данные меры поддержки позволят помочь предприятиям пищевой промышленности и фармацевтики Москвы.

23 марта мэр города выделил грант на увеличение производства салатов и других зеленых культур.

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