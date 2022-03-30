Почти 400 человек переедут в новые квартиры по реновации в Кузьминках

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Россия, Москва, улица Шумилова, 4 Карта всех событий

Около 400 участников программы реновации переедут в две новостройки в столичном районе Кузьминки. Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман.

Он отметил, что заселение двух построенных в рамках программы домов на юго-востоке города стартовало в этом году. Один из них расположен на улице Шумилова, дом 4, второй — на улице Юных Ленинцев, дом 117.

По словам Гамана, новое жилье в них предоставили жителям двух старых пятиэтажных домов, находящихся по адресам улица Шумилова, дом 22 и улица Юных Ленинцев, дом 113, корпус 3.

— В общей сложности новоселье смогут справить более 390 москвичей из 160 семей. На данный момент 370 человек (150 семей) уже выбрали новое жилье и готовятся к переезду, — цитирует министра официальный сайт мэра Москвы.

Он добавил, что новостройку на Шумилова ввели в эксплуатацию в конце 2021 года. В шаговой доступности от дома расположены школы, детские сады, поликлиники, а также Московский губернский театр.

При этом станция метро «Кузьминки» находится всего в нескольких минутах ходьбы. Многоэтажку на улице Юных Ленинцев также ввели в эксплуатацию в прошлом году.

Недалеко от нее находится музей-заповедник «Кузьминки-Люблино». Квартиры в доме предоставят 80 семьям из стоящей по соседству пятиэтажки.

Глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин добавил, в Кузьминках по программе реновации будут расселены 287 домов, где проживает свыше 64 тысяч человек. По его словам, для переселения участников программы уже построили 12 домов, 10 из которых передали под заселение, еще 7 находятся на стадии строительства и планирования.