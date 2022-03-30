Астрологи составили пять пар знаков зодиака, которые рискуют расстаться из-за ремонта

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Известно, что совместный ремонт является проверкой на прочность для любых отношений. Астрологи назвали пять пар знаков зодиака, шансы которых пройти подобную проверку практически сведены к нулю.

Овен и Лев

Овен проявляет ответственность и готов взять на себя все заботы, предоставив Льву возможность отдыха. Однако Лев уже давно решил, какой дизайн должен быть у гостиной и не готов смириться с ролью зрителя. Эти партнеры изведут друг друга спорами, чей вариант лучше.

Телец и Козерог

Упрямый Телец изо всех сил будет стараться сделать работы не только качественно и красиво, но еще и недорого. Более рациональный Козерог выберет лишь вариант «недорого», из-за чего партнеры обречены на конфликт. Сам ремонт вскоре забудется, а выяснение отношений перейдет на личности.

Близнецы и Весы

Весы могут в течение нескольких месяцев рассматривать модные журналы и посещать дизайнерские выставки лишь для того, чтобы купить шторы. Спонтанные Близнецы готовы с легкостью приобрести наобум забавные обои, что приведет их половинку в ярость.

Дева и Скорпион

Дева мечтает не только о красивом результате, но и неспешной подборке обоев, мебели и комнатных растений. Тогда как Скорпион только и ждет скорейшего завершения ремонта. Он будет подгонять партнера, а это не приведет к добру.

Стрелец и Рыбы

В этой паре разность подходов наиболее резкая. Рыбы хотят красиво, а Стрельцы — недорого. Так как это вряд ли получится совместить, начнутся ссоры. И если Стрельца не волнует цвет пола на кухне, то для Рыб это может иметь принципиальное значение. Споры по этому поводу могут привести партнеров к расставанию, пишет Пятый канал.